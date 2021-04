Iglesias: 62 i positivi al Covid-19 (5 ospedalizzati), 233 in quarantena, il sindaco Mauro Usai ha chiuso la Scuola dell’Infanzia di Campo Romano

Il sindaco Mauro Usai, questa sera ha comunicato che tra i residenti nella città di Iglesias gli attualmente positivi al Covid-19 sono 62, 5 dei quali sono ospedalizzati. 233 le persone precauzionalmente in quarantena. A distanza di alcune ore dalla chiusura di 4 scuole, Mauro Usai, in serata ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto la chiusura, in via precauzionale ed eccezionale, fino al 3 maggio, della Scuola dell’Infanzia di Campo Romano (Istituto Comprensivo Nivola).

L’ordinanza è disponibile e consultabile nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.