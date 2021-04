Covid-19: il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, questa sera ha chiuso altre due scuole, la Primaria di via Roma e la Media di via della Vittoria

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, questa sera ha chiuso altre due scuole, dopo l’accertamento della presenza di soggetti positivi al Covid-19, in via cautelativa, per contenere la diffusione dei contagi, nell’impossibilità di procedere in tempi brevi al tracciamento dei contatti,

Con l’ordinanza n° 49, Paola Massidda ha disposto la chiusura della scuola Primaria di via Roma dell’Istituto Comprensivo Deledda-Pascoli, dopo aver «appreso con nota ufficiale da parte di ATS Sardegna-Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Area Socio Sanitaria Locale Cagliari-Carbonia-Sanluri pervenuta in data 28/04/2021 della presenza di soggetti positivi nella scuola in oggetto e della impossibilità di procedere in tempi brevi al tracciamento dei contatti; ritenuto necessario accogliere il consiglio dell’ATS, nella nota di cui sopra di chiudere in via cautelativa la scuola fino a nuove comunicazioni al fine di contenere la diffusione del contagio e garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori e agli adulti così come richiesto da ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Area Socio Sanitaria Locale Cagliari-Carbonia-Sanluri».

Con l’ordinanza n° 50, Paola Massidda ha disposto la chiusura della scuola Media Sebastiano Satta, sede di via della Vittoria, dopo aver «appreso con nota ufficiale da parte di ATS Sardegna-Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Area Socio Sanitaria Locale Cagliari-Carbonia-Sanluri pervenuta in data 28/04/2021 della presenza di soggetti positivi nella scuola in oggetto e della impossibilità di procedere in tempi brevi al tracciamento dei contatti; ritenuto necessario accogliere il consiglio dell’ATS, nella nota di cui sopra di chiudere in via cautelativa la scuola fino a nuove comunicazioni al fine di contenere la diffusione del contagio e garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori e agli adulti così come richiesto da ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione Zona Sud -Area Socio Sanitaria Locale Cagliari-Carbonia-Sanluri».

Salgono così a cinque le scuole chiuse negli ultimi giorni a Carbonia, dopo la scuola dell’Infanzia di via Santa Caterina, la scuola Primaria di via Mazzini ed il Nido comunale di via Manzoni.