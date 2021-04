Il sindaco di Gonnesa, Hansel Cristian Cabiddu, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus al tampone rapido.

“Questa mattina, a causa di diverse sintomatologie, mi sono sottoposto ad un tampone rapido che ha dato esito positivo al Covid -19 – ha scritto Hansel Cristian Cabiddu nella pagina Facebook istituzionale del comune di Gonnesa -. In attesa dei riscontri di Ats ho attivato tutte le procedure per la tutela e la salvaguardia della salute dei dipendenti comunali che già da questo pomeriggio saranno sottoposti a screening. Ho predisposto e dato mandato per la sanificazione degli ambienti e degli uffici comunali. Ho attivato, infine, tutti i protocolli necessari previsti dalla normativa.”