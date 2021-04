Il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias, ha prorogato fino al 24 aprile la chiusura dei locali della Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Nuxis

Il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias, oggi ha firmato l’ordinanza n° 6 con la quale proroga l’ordinanza n. 5 del 11/04/2021, relativa alla chiusura dei locali della Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Nuxis temporaneamente e in via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, fino al 24 aprile 2021 compreso, in attesa degli esiti dello screening al personale scolastico Il sindaco Piero Andrea Deias ha dato mandato al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santadi, dottor Paolo Meloni, affinché venga data attuazione a quanto disposto dall’ordinanza.