Sono ben 27 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati negli ultimi 8 giorni tra i residenti nella città di Carbonia

«La situazione, rispetto all’ultimo bollettino, vede un sostanziale aumento dei positivi e una diffusione del virus anche nella fascia dei più giovani, soprattutto nella fascia scolare primaria e secondaria – ha sottolineato Paola Massidda -. Invito a non abbassare la soglia di attenzione e a rispettare, soprattutto in queste settimane di zona rossa, le norme previste a livello nazionale. I vaccini sono arrivati per cui sono confermate le giornate di vaccinazione fissate per il 17 e il 18 aprile (mattina e sera) e del 21 aprile (solo sera) in cui si effettueranno le seconde dosi.»

«Ricordo a tutti che SOLO per il nostro Territorio – ha concluso il sindaco di Carbonia – le prenotazioni si effettuano ai CUP di piazza San Ponziano e dell’Ospedale Sirai, tramite ricetta bianca del medico di base.»