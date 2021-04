Masainas: un evento virtuale per la Sagra del carciofo

Anche quest’anno Masainas non potrà organizzare la tradizionale sagra del carciofo, ma lo farà in maniera virtuale. Grazie all’impegno del Comune e della Pro loco di Masainas hanno deciso di creare quest’iniziativa in questo periodo di zona ai tanti frequentatori della passate edizioni dell’evento! Inoltre come lo scorso anno la Sagra del carciofo sarà solidale.

Due le fasi dell’evento: la prima riguarda “La Sagra del carciofo a casa tua”. «L’idea – spiegano i promotori – è promuovere attraverso gli strumenti social il prodotto tipico del comune di Masainas con un momento di convivialità virtuale nell’attesa di poter nuovamente festeggiare il carciofo di Masainas. Cucinare è felicità, condivisione e creatività. Un racconto visivo dei piatti a base di carciofo da condividere e raccontare attraverso i social media.Gli utenti potranno condividere le loro ricette e l’immagine del loro piatto preferito con gli hashtag #sagradelcarciofomasainas e #masainasturismo e tutte le immagini verranno condivise per promuovere il carciofo di Masainas nella pagina turistica (facebook ed instragram) Masainas Turismo.»

La seconda fase si terrà l’8 maggio e avrà come titolo “Pasto solidale”. In segno di solidarietà verrà preparato e consegnato dalla Pro loco agli over70 del paese un menù a base di carciofo, per ricordare la Sagra e portare vicinanza ai nostri cari anziani. Il menù prevede lasagne e agnello al carciofo.

Antonio Caria