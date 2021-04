Portoscuso: a fuoco una centrale elettrica, sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato una centrale elettrica nella zona industriale di Portovesme, a Portoscuso.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un complesso di quadri elettrici.

Gli operatori della squadra “6A” hanno spento il rogo evitando ulteriori danni alle apparecchiature e al complesso della struttura. Sono in corso le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto è arrivato anche il funzionario tecnico di guardia dei vigili del fuoco e gli ingegneri dell’Enel per i rilievi e ulteriori accertamenti tecnici.

Antonio Caria