Salvatore Puggioni (sindaco di Carloforte): «Con 20 positivi, 6 dei quali sono bambini, abbiamo deciso di chiudere le scuole per una settimana, il Nautico va in Dad»

«Con 20 positivi, 6 dei quali sono bambini, abbiamo deciso di chiudere le scuole per una settimana, solo l’Istituto Nautico continuerà le lezioni con la Didattica a distanza, decisione assunta in accordo con la dirigenza scolastica.»

Il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni, ha annunciato poco fa la sofferta decisione, adottata per cercare di contenere quanto più possibile la diffusione dei virus e quindi i contagi. La situazione, purtroppo, nelle ultime ore si è complicata ed il rischio di nuovi contagi è alto, anche per la presenza di bambini tra nuovi positivi al Covid-19. I bambini, spesso non manifestano alcun sintomo e, di conseguenza, la loro condizione accresce il rischio di nuovi contagi, sia in famiglia sia negli ambienti che frequentano, a scuola e tra i coetanei. Da qui la decisione del sindaco, Salvatore Puggioni, di cercare di spezzare la catena dei contagi con la chiusura delle scuole, per una settimana, salvo valutare un’eventuale proroga. L’auspicio, ovviamente, è che non ce ne sia bisogno.