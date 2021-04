Teulada ritorna comune Covid-free. Lo ha annunciato il sindaco, Daniele Serra, che ha pubblicato nella pagina Facebook istituzionale del comune di Teulada.

«Questa foto vale più di molte parole – ha scritto Daniele Serra -: è l’elenco aggiornato ad oggi dei positivi COVID a Teulada dal portale dell’ATS. Zero casi!

Il risultato è incoraggiante ma sappiamo che mantenerlo non è semplice né scontato (specie alla luce delle notizie che giungono a livello regionale) perciò dobbiamo tutti fare in modo che rimanga tale, tenendo alta la guardia e rispettando ancora di più le norme anticontagio.»

«Inoltre, dopo i nostri solleciti, finalmente stamattina ci è stato comunicato che sabato ATS procederà alla vaccinazione degli ospiti e dei dipendenti della casa di riposo per anziani comunale – ha concluso Daniele Serra -. Un tassello in più per la messa in sicurezza sanitaria del nostro paese.»