Covid-19: il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, per motivi precauzionali, ha ordinato la sospensione delle lezioni in presenza in tre scuole

A Sant’Antioco il rapporto tra negativizzazioni e nuovi contagi riporta che il totale dei positivi è di 32 cittadini. Per motivi precauzionali, alla luce delle comunicazioni intercorse con ATS Sardegna e dirigenza Istituto Globale Sant’Antioco, il sindaco Ignazio Locci ha emesso due nuove ordinanze: con la prima ha disposto la didattica a distanza per il plesso di via Bolzano, scuola secondaria di secondo grado, fino al 10 maggio; con la seconda, accertati un caso Covid nella scuola dell’infanzia di via Lazio e uno nella secondaria di primo grado Antioco Mannai, si dispongono la sospensione dell’attività in presenza fino al 14/05 per via Lazio e la didattica a distanza fino al 15 maggio per la scuola Antioco Mannai.

«Grazie alla collaborazione tra ATS, Istituto Globale e comune di Sant’Antioco i tracciamenti sono già in corso e si conta di portarli a conclusione nel più breve tempo possibile», ha detto Ignazio Locci.