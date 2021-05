Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha chiuso tutte le scuole fino al 21 maggio

«Il comune di Carbonia rende noto che, con l’ordinanza n.55 del 07/05/2021, il Sindaco: vista la comunicazione del 7.05.2021 di richiesta da parte di ATS Sardegna-Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – Area Socio Sanitaria Locale Cagliari-Carbonia-Sanluri di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di sospensione del servizio di trasporto e di sospensione delle attività ludico-sportive-ricreative di gruppo per 14 giorni a partire dalla data del 07-05-2021 e quindi fino al giorno 21 maggio 2021 compreso, come da conferma per le vie brevi sull’aumento dei casi di positività al virus;