Emanuele Cani (Pd): «Sindaci costretti a chiudere le scuole per inefficienza dell’Ats»

«Quanto sta accadendo nel Sulcis Iglesiente, con i sindaci costretti a chiudere le scuole per prevenzione perché l’azienda sanitaria non è in grado di procedere con il tracciamento, certifica il fallimento dell’intero sistema. Apprendiamo che per svolgere il lavoro ci sono solamente 5 persone. Non è pensabile che, in una situazione di emergenza come questa, ci si affidi al senso di responsabilità delle persone. E’ necessario che le unità che procedono sia al tracciamento sia alle vaccinazioni, siano potenziate. La Regione si attivi e proceda immediatamente per trovare una soluzione a questo problema. Così come a quello delle persone fragili che non possono spostarsi da casa.»

Lo ha detto, questa sera, Emanuele Cani, segretario regionale del Partito democratico.