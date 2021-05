Il comune di Iglesias ha aperto le iscrizioni per i bambini dai 3 ai 36 mesi d’età per l’anno educativo 2021/2022.

E’ possibile ritirare i moduli relativi all’iscrizione presso la direzione del Nido in via G. Falcone

(località Is Arruastas).

Le ammissioni sono definite secondo i termini e le modalità previste dal regolamento comunale

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5-06-2019.

Per maggiori informazioni: tel. 0781 274 559/427.