Sono 99 i casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 5.016 test eseguiti (1,97%), 2 i decessi

Sono 99 i casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 5.016 test eseguiti (1,97%).

Salgono a 56.032 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. Dei 99 nuovi casi, 15 sono stati diagnosticati ieri sera tra i membri dell’equipaggio di una nave petroliera ormeggiata in rada a Sarroch. Attualmente l’equipaggio si trova in isolamento sulla nave, ad eccezione di un marinaio, ricoverato a Cagliari nel reparto Covid dell’ospedale Santissima Trinità.

In totale sono stati eseguiti 1.239.478 tamponi.

Si registrano 2 nuovi decessi (1.430 in tutto). Sono 222 (-19) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta stabile a 39 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.289 ed i guariti sono complessivamente 40.042 (+294), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 10.

Sul territorio, dei 56.032 casi positivi complessivamente accertati, 14.638 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.501 (+13) nel Sud Sardegna, 5.064 (+18) a Oristano, 10.787 (+9) a Nuoro, 17.027 (+29) a Sassari. A questi si aggiungono i 15 casi registrati sull’equipaggio della petroliera.