Il comune di Iglesias ha pubblicato gli avvisi per le attività ricreative per bambini e ragazzi nel periodo estivo (progetto “Wild Iglesias”)

Il comune di Iglesias ha pubblicato gli avvisi pubblici relativi alle attività ludiche, ricreative, educative e di animazione per i mesi estivi, destinate ai bambini ed ai ragazzi di una età compresa tra i 3 ed i 17 anni.

Gli avvisi sono rivolti rispettivamente alle famiglie ed alle associazioni, alle cooperative e agli enti del Terzo Settore del territorio che si rendono disponibili a gestire e realizzare tali attività.

Le documentazioni e le modulistiche sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.

Le famiglie interessate, residenti nel comune di Iglesias, possono presentare la domanda per beneficiare di un voucher per permettere ai minori del gruppo familiare di frequentare i centri che aderiranno al progetto, per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 4 settembre 2021.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 maggio 2021, nelle seguenti modalità: consegnate a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Isonzo n. 7 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30), oppure inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.iglesias@pec .it.

Le associazioni, le cooperative e gli enti del Terzo Settore interessati ad organizzare le attività estive potranno inoltrare le domande, secondo le stesse modalità, entro il 31 maggio, consegnando la richiesta a mano oppure inoltrandola all’indirizzo PEC, specificando nell’oggetto della mail la dicitura “Comune di Iglesias – Manifestazione di interesse centri estivi 2021”.

«Lo scorso anno, le associazioni hanno fatto sì che le famiglie potessero avere un punto di riferimento per i loro bambini, facendo un lavoro eccellente», ha messo in evidenza l’assessore delle Politiche sociali, Angela Scarpa.

«E quest’anno, oltre alle iniziative degli anni scorsi – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – abbiamo elaborato un progetto destinato appositamente agli adolescenti, “Wild Iglesias”, pensato per permettere ai ragazzi di dedicarsi ad attività più “avventurose” come arrampicate, immersioni, motociclismo, attività legate al mare e trekking.»

Per l’assessore Angela Scarpa «un modo per favorire la socializzazione proponendo attività adatte alle esigenze della loro età, caratterizzata dalla voglia di scoprire il territorio anche attraverso le proprie emozioni. Un’occasione di divertimento che consentirà ai ragazzi di ottenere anche delle certificazioni, utili anche per il proprio futuro. Dopo un anno di forzata chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente i ragazzi potranno ritrovare un po’ di normalità».