Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha ordinato la ripresa delle attività didattiche in presenza in 8 scuole

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, tenuto conto delle informazioni acquisite relativamente ai casi di Covid-19 ed alla situazione sanitaria in città, con ordinanza n. 55 di oggi, 10.05.2021, stabilisce, a partire da domani, 11 maggio, la ripresa delle attività nelle seguenti scuole:

• Istituto Comprensivo Nivola:

– Scuole Primarie Tenente Cacciarru e Serra Perdosa

– Scuola Secondaria di Primo Grado Serra Perdosa

– Scuole dell’Infanzia Serra Perdosa e Campo Romano

• Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea:

– Scuola Primaria Nebida

– Scuola Secondaria di Primo Grado Via Isonzo

– Scuole dell’Infanzia via Pullo e Col di Lana

• Istituto Magistrale Statale “Carlo Baudi di Vesme”

• I.P.I.A. “G. Ferraris”

L’ordinanza n. 55, che revoca limitatamente alle scuole sopra elencate la precedente ordinanza n. 54 del 7.05.2021, è disponibile e consultabile nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.

La Sanità territoriale ha reso noto che attualmente i positivi, tra i domiciliati nel comune di Iglesias, sono 110. E’ invariato il dato relativo ai 5 pazienti ospedalizzati.

Oltre alle persone positive, altre 31 si trovano precauzionalmente in quarantena.