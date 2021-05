Leroy Merlin assume 300 Addetti, Hostess e Steward. L’azienda è alla ricerca di diplomati e laureati in tutta Italia

Ci sono importanti opportunità di lavoro per chi vuole lavorare in un’azienda leader nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Infatti Leroy Merlin assumerà 300 diplomati e laureati per diverse mansioni: Hostess e Steward, i quali dovranno accogliere i clienti in modo da farli sentire a proprio agio facilitando l’orientamento nel percorso d’acquisto, svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale e applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso; Consiglieri di Vendita, che dovranno mantenere la gamma di prodotti sempre aggiornata in base alla strategia dell’azienda, presentare i lineari secondo le regole merchandising del prezzo e dei servizi, concretizzare le attività di caricamento, accogliere i clienti e semplificare e rendere autonomo l’atto di acquisto; Specialisti Conto Fornitori, che dovranno gestire il conto economico, controllare il flusso contabile degli ordini di spesa generale con relativo supporto agli interlocutori di sede e negozio, analizzare i conti legati alle spese del personale e gestire le corrette scritture di assestamento ai fini di reporting; Addetti Contabilità, che dovranno gestire i rimborsi al cliente, controllare i resi, le uscite e la chiusura delle giornate di cassa, i buoni di acquisto, i finanziamenti e le fatture, assicurare la compilazione, il monitoraggio e il controllo delle voci di spesa del conto economico del negozio e assicurare la parte amministrativa dell’inventario. Le altre figure ricercate dall’azienda riguardano: Allievi Capo Settore, Addetti alla Catena di Fornitura, Addetti alla Logistica, Responsabili del Servizio Clienti, Leader di Negozio, Analisti Dati e tante altre. Leroy Merlin richiede ai propri dipendenti di avere orientamento al cliente e al risultato, capacità comunicative e di leadership collaborativa e situazionale, organizzazione, dinamicità, proattività, puntualità, precisione e accuratezza nello svolgimento dei compiti affidati, ottime capacità organizzative, di comunicazione, di relazione e di pianificazione, attitudine al problem solving, etc. Per verificare tutte le posizioni aperte…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_leroy_1_21.html .