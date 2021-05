Marco Mariotti è il nuovo allenatore dell’Arezzo, squadra retrocessa dalla Lega Pro in serie D. Protagonista con il Carbonia di un’eccezionale stagione nel girone G del campionato di serie D, esperienza durata 28 giornate e conclusa con le dimissioni con la squadra settima in classifica e salva con sei giornate di anticipo con 40 punti, Marco Mariotti, a 59 anni, torna alla guida della squadra nella quale 13 anni fa fece il secondo a Luciano De Paola (ex centrocampista del Cagliari).

L’annuncio ufficiale nel sito della S.S.Arezzo.

«Mercoledì 26 maggio 2021 allo stadio Comunale di Arezzo alle ore 12.00, presso la sala stampa, sarà presentato il nuovo tecnico amaranto Marco Mariotti.

Mariotti è stato l’uomo dalle imprese quasi impossibili. Dopo aver regalato la vittoria play off all’Albalonga fuori da ogni pronostico iniziale, il tecnico di Treviso ma romano d’adozione ha fatto innamorare il popolo sardo prima riportando la Torres ai fasti del passato (terzo posto al momento dello stop per la pandemia) dopo qualche stagione buia e poi regalando una salvezza con tre mesi di anticipo al piccolo centro di Carbonia, nella regione del Sulcis. Il tutto realizzato con squadre giovani e frizzanti capaci di divertire la gente grazie ad un gioco spumeggiante mostrato da quel 4-3-2-1 che negli anni è diventato il suo marchio di fabbrica.

E adesso è pronto a raccogliere la nuova sfida della S.S. Arezzo, indipendentemente da quale categoria la vedrà impegnata nella prossima stagione.»