E’ stato eletto ieri sera, il nuovo Consiglio direttivo dell’Asd Vecchie Glorie Iglesias.

Presidente: Andrea Marras

Vice presidente: Pierpaolo Racugno

Segretario: Antonello Carusi Cassiere Paolo Atzori (Responsabile CC Banca)

Cassiere: Mariano Unali (Responsabile Cassa)

Consiglieri: Luciano Ballocco, Marco Contu, Gianni Melis, Donnino Casteggio, Ignazio Baldanza, Tino Cinus, Franco Fiori.

L’associazione degli ex rossoblù del calcio iglesiente opera da anni con grande passione ed impegno, per tenere vivo l’interesse degli appassionati di calcio, sia per il passato glorioso sia per il presente che quest’anno è stato condizionato fortemente dall’emergenza sanitaria, con l’interruzione del campionato di Promozione dopo sole cinque giornate.

L’associazione collabora con le associazioni delle Vecchie Glorie delle principali squadre del calcio sardo, tra queste Carbonia, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco, Tharros, Nuorese e Torres.