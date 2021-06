Supermercati Pan: consegnate stamane a tre associazioni di volontariato di Carbonia le donazioni dei clienti

Si è svolta questa mattina, nei locali dell’Ipermercato Pan di via della Costituente, a Carbonia, la cerimonia di consegna ai rappresentanti di tre associazioni di volontariato, Amici del Canile, Banco del Farmaco e Divina Misericordia, a Carbonia, degli assegni scaturiti dall’iniziativa benefica dei supermercati Pan che per alcune settimane hanno abbinato la consegna di speciali bollini agli scontrini dei loro clienti, che potevano poi scegliere a quale delle tre associazioni destinarli. Alla totalità dei bollini raccolti, è corrisposta una somma in euro, oggi consegnata con assegno alle tre associazioni: 1.200 euro sono andati agli Amici del Canile, 557 euro al Banco del Farmaco, 243 euro alla Divina Misericordia.