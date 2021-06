Giorgio Oppi (UDC) sull’emergenza sanità nel Sulcis: «Io so chi inventa queste cose ma so anche che bisogna intervenire dall’alto per fermare questo imbecille, senza titolo»

Il leader dell’UDC, Giorgio Oppi, è intervenuto questa sera, in Consiglio regionale, sulle emergenze della sanità del Sulcis Iglesiente.

Giorgio Oppi ha denunciato le sofferenze dei reparti degli ospedali di Iglesias e Carbonia e la disorganizzazione del personale (che ha portato alla chiusura di servizi, ultimo l’Endoscopia digestiva al Sirai di Carbonia, ndr). «Io so chi inventa queste cose – ha detto l’ex assessore regionale della Sanità -, ma so anche che bisogna intervenire dall’alto per fermare questo imbecille, senza titolo. Con l’intero arco costituzionale denuncio questo problema enorme.»