I carabinieri di Buggerru hanno segnalato un 38enne di Cagliari, trovato in possesso di 7 grammi di marijuana

Ieri i carabinieri di Buggerru, nel corso di un servizio preventivo, hanno proceduto al controllo di un 38enne di Cagliari il quale è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di marijuana, dichiarando di averla per uso personale non terapeutico.

L’uomo, verrà segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa delle analisi di laboratorio.