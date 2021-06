I carabinieri di Iglesias hanno denunciato a piede libero un geometra 21enne di Carbonia, per guida in stato di ebbrezza alcolica

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno denunciato a piede libero un geometra 21enne di Carbonia, sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertata mediante utilizzo dell’etilometro in dotazione al reparto procedente con un tasso alcolemico pari a 1,69 mg/litro alla prima prova e 1,56 mg/litro alla seconda prova. I carabinieri hanno provveduto all’immediato ritiro della patente di guida del giovane che è stato deferito all’autorità giudiziaria per quanto attiene agli aspetti relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e alla Prefettura di Cagliari per quanto concerne la patente di guida e i procedimenti amministrativi che ne conseguono.