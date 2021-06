Interruzione programmata dell’erogazione idrica martedì 8 giugno in tre vie di Iglesias per consentire l’esecuzione di lavori

Abbanoa SpA comunica che, come concordato con l’Amministrazione comunale di Iglesias, al fine di consentire l’esecuzione di lavori, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dell’8 giugno, sarà necessario procedere ad un’interruzione della fornitura idrica alle utenze delle vie 2 giugno, Fratelli Bandiera e XX settembre (tratto compreso tra Via Oristano e Via Fratelli Bandiera).

Per tutta la durata dell’intervento, saranno disalimentate anche le utenze relative al plesso scolastico n. 2 ed all’hub vaccinale.

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio, sarà cura di Abbanoa, in tale eventualità, procedere ad operazioni di spurgo della rete.