Lavoro: Romina Mura (Pd), ok blocco licenziamenti per settori in crisi

«Nel dibattito parlamentare sosterremo di mantenere il blocco dei licenziamenti per le aziende che operano in settori in crisi. E’ un punto di mediazione che proponiamo, con cui teniamo conto del fatto che ci sono comparti sui quali la crisi ha impattato più pesantemente, e sono quelli in cui dobbiamo continuare a sostenere i lavoratori. E’ giusto avere fiducia nella ripresa economica ma guai a considerare danni collaterali accettabili la perdita di posti di lavoro. Nel ritorno alla normalità si dovrà vigilare per evitare che la fase di transizione si presti a operazioni di ristrutturazione che sarebbero pagate solo dai lavoratori.»

Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), illustrando la posizione del partito in Parlamento sui licenziamenti.