Lavoro. Romina Mura (Pd): «Senza interventi è rischio bomba sociale»

«Senza interventi di protezione assieme a politiche attive e azioni positive di rilancio, il rischio della bomba sociale è dietro angolo. I dati Istat dovrebbero chiarirlo anche a chi continua a sostenere che non serve tutelare l’occupazione: occorre guardare ai settori e alle imprese concertando interventi con associazioni sindacali e datoriali.»

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) a proposito della rilevazione Istat sul mercato del lavoro, che registra nel primo trimestre 2021 un calo di 243mila unità (-1,1%) rispetto al trimestre precedente, e di 889.000 unità (-3,9%) rispetto allo stesso periodo 2020.

Per la parlamentare del Partito dsemocratico «la politica e le parti sociali ora non devono dividersi. Nessuna misura è salvifica da sola, serve un mix di interventi per il rilancio economico e occupazionale del Paese. E serve, così come il Pd dice da giorni, intervenire sui singoli settori con politiche mirate che contemplino tutti gli strumenti disponibili».

«Una particolare attenzione va riservata al lavoro autonomo ed indipendente anche perché – conclude Romina Mura – sono convinta che i dati sottostimino la realtà effettiva che non sempre è facile fotografare e tradurre in statistiche.»