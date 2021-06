Si terrà sabato 12 giugno, nelle Case a corte di Guspini, la presentazione del libro “Tutto da vivere” di Elvira Serra, edito da Solferino

Si terrà sabato 12 giugno, alle 18.00, nelle Case a corte di Guspini, la presentazione del libro “Tutto da vivere” di Elvira Serra edito da Solferino.

L’iniziativa segna la ripresa le attività in presenza del Club di Jane Austen Sardegna. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Incoro nell’ambito del Festival Bimbi a bordo. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Si può prenotare scrivendo una e-mail a segreteria@ janeaustensardegna.com . L’appuntamento è inserito in un più ampio progetto sostenuto dalla Fondazione di Sardegna.