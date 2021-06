Robben Ford e Bill Evans saranno protagonisti di un’imperdibile anteprima del trentunesimo festival Narcao Blues

Due stelle della musica internazionale per un imperdibile preludio di Narcao Blues: Robben Ford e Bill Evans sono i protagonisti del concerto in programma l’8 luglio a Narcao (Sud Sardegna), grande anteprima dell’edizione numero trentuno del più longevo festival blues della Sardegna, che vivrà poi il suo clou due settimane dopo, dal 21 al 25.

Affiancati da una sezione ritmica che schiera Gary Grainger al basso e Wolfgang Haffner alla batteria, il chitarrista e il sassofonista statunitensi saliranno sullo storico palcoscenico di piazza Europa sull’onda dell’album “The Sun Room”, pubblicato nel 2019, che affonda le radici nel blues spingendosi oltre i confini del genere, per arrivare a esplorare le sonorità del jazz e del rock.

Robben Ford (classe 1951, di ritorno nel Sulcis tredici anni dopo l’ultima esibizione) e Bill Evans (1958) contano entrambi varie nomination ai Grammy e condividono uno spiccato gusto per la contaminazione oltre a collaborazioni eccellenti, come quella con Miles Davis, evocato anche dal titolo del concerto del prossimo 8 luglio a Narcao: “Miles, Blues and Beyond”.

Aprirà la serata (alle 21.30) il musicista cagliaritano Vittorio Pitzalis, tra i massimi esponenti del blues in Sardegna, che grandi consensi ha raccolto con la sua prima pubblicazione, il disco “Jimi James“, prodotto dall’etichetta MGJR Records nel 2017, e vincitore del premio Mario Cervo come migliore produzione discografica in Sardegna nel 2018. L’album, acclamato al Delta Blues di Rovigo nel giugno 2018, ha permesso a Vittorio Pitzalis, di volare negli Stati Uniti, dove nel 2019 ha concorso alla trentacinquesima edizione dell’IBC International Blues Challenge.

Ancora da definire il programma delle due serate successive – venerdì 9 e sabato 10 luglio -, che faranno da preludio al festival, in calendario da mercoledì 21 a domenica 25: nomi e altri dettagli verranno annunciati nei prossimi giorni.

L’accesso ai concerti in piazza Europa di Narcao sarà limitato a 400 posti a sedere; l’organizzazione adotterà le misure necessarie per garantire lo svolgimento delle serate in totale sicurezza e con l’opportuno distanziamento.

Il biglietto per il concerto di Robben Ford e Bill Evans di giovedì 8 luglio costa 20 euro, e consentirà di assistere anche alle due serate successive (9 e 10 luglio). Per informazioni e prenotazioni l’associazione culturale Progetto Evoluzione risponde all’indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it e al numero 0781 87 50 71.