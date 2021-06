Le dosi vaccinali sono state reperite, prenotazioni confermate a Carbonia e San Giovanni Suergiu per il 21, 22 e 23 giugno

Le dosi vaccinali sono state reperite e, contrariamente a quanto annunciato questa sera con un comunicato dalla Assl di Carbonia, le prenotazioni per le inoculazioni dei vaccini previste nei centri vaccinali di Carbonia e San Giovanni Suergiu per i giorni 21, 22 e 23 giugno, sono tutte confermate. La comunicazione della nuova variazione, questa volta in positivo, è stata fatta poco fa dalla stessa Assl di Carbonia.