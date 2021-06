Martedì 29 giugno i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione dell’acquedotto Sulcis a Pesus (Perdaxius)

Domani, martedì 29 giugno 2021, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione dell’acquedotto Sulcis in un tratto del diametro di 700 millimetri in acciaio in località Pesus, a Perdaxius. Per consentire l’esecuzione dei lavori si rende necessario interrompere l’esercizio dell’acquedotto: risulterà conseguentemente interrotto l’afflusso ai serbatoi di accumulo urbani di Carbonia, di Portoscuso, di Gonnesa, di Narcao “Il Calabrese”, Pesus, Mitza Justa e di Perdaxius. L’erogazione all’utenza sarà garantita con le scorte disponibili nei serbatoi sino alle 18.00; da tale ora verrà interrotta sino alle 6.00 della mattina di mercoledì 30 giugno 2021 per consentire la ricostituzione delle scorte nei serbatoi.

Durante la giornata di martedì 29 giugno risulterà interrotta l’erogazione anche all’utenza del Consorzio Industriale di Portoscuso, all’utenza delle frazioni di Is Porcus, Is Pillonis, San Simplicio a Perdaxius e delle frazioni di Is Sais, a Narcao, nonché tutte le utenze alimentate direttamente in diramazione dalla condotta adduttrice Sulcis.