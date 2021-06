PCI Iglesias: «Si ponga fine alla distruzione della Sanità»

«Le notizie rimbalzate in questi giorni sulla possibile, anzi ormai probabile chiusura del reparto di ginecologia e pediatria del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias ci preoccupano e ci indignano come forza politica comunista e come cittadini coinvolti direttamente nei quotidiani problemi della salute e della sempre più scientemente abbandonata Sanità Pubblica, peraltro a tutto vantaggio delle strutture private.

Addirittura ora si sente parlare di chiusura del pronto soccorso del CTO!»

Sulle problematiche del servizio sanitario pubblico nel Sulcis Iglesiente interviene con una nota la sezione del PCI di Iglesias.

«Rifiutiamo una politica sanitaria incentrata esclusivamente sui numeri e su tagli a spese essenziali che colpiscono tutti i cittadini, ma soprattutto i soggetti più deboli e indifesi, come sono le donne, i nascituri e i neonati, e gli anziani – si legge ancora nella nota -. Rivendichiamo e chiediamo a gran voce scelte di tutela dei soggetti più deboli, e, in fin dei conti, di tutte le cittadine e i cittadini che vogliono salvaguardare la propria salute senza rivolgersi a costosissime strutture private, che peraltro spesso usufruiscono di risorse della Sanità pubblica. Chiediamo con forza al sindaco di Iglesias, alla Giunta e al Consiglio comunale nella sua interezza, a tutte le forze politiche, sociali e sindacali di intervenire energicamente sul problema, dichiarando noi comunisti di sostenere questa giusta battaglia.»

«La Sanità pubblica non si taglia né si privatizza, al contrario si potenzia e si rende gratuita e per tutti! È ora di porre fine alla distruzione della sanità – conclude la sezione del PCI di Iglesias -. Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a mobilitarsi ed organizzarsi per combattere questa fondamentale battaglia di civiltà e dignità.»