Rinaldo Aste, dal 1999 direttore di Struttura Complessa di Cardiologia e UTIC al Sirai di Carbonia, è andato in pensione

Rinaldo Aste, 67 anni, originario di Carloforte, dal 1999 direttore di Struttura Complessa di Cardiologia e UTIC al Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia, è da qualche giorno in pensione.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Cagliari nel 1981 con la tesi “Linfociti e Epatopatia alcolica” e la votazione di 110/110, nel 1985 si è specializzato in Malattie infettive e nel 1989 in Cardiologia.

Nel gennaio 1983 è stato assunto nel reparto di Medicina dell’ospedale Sirai di Carbonia, dall’anno successivo ha fatto parte integrante del Servizio di Cardiologia annesso al reparto. Nel 1988 ha iniziato ad impiantare pacemakers (ha al suo attivo oltre 2.500 impianti di pacemakers, defibrillatori e bi-ventricolari). Nel 1990, a seguito di concorso, è diventato Aiuto di Medicina generale Nel 1993, a seguito di concorso, è diventato Aiuto di Cardiologia. Nel 1996 ha fatto parte, in qualità di Aiuto anziano, dell’equipe che ha aperto l’Unità Coronarica all’ospedale Sirai di Carbonia. Nel gennaio 1997 è stato incaricato dal Direttore generale alle funzioni di dirigente di II livello di Cardiologia e ha diretto il Servizio di Cardiologia e Unità Coronarica del Sirai. Nel luglio del 1999, a seguito di concorso, è diventato Primario di Cardiologia.

A gennaio 2004 ha aperto l’Emodinamica, la quarta in Sardegna, la prima in un centro periferico. Nel corso della sua carriera, ha formato una quarantina di cardiologi neospecializzati, due emodinamisti e tre cardiologi cardiostimolatori.

A breve l’ATS affiderà il nuovo incarico di direttore della Struttura Complessa di Cardiologia e UTIC del Presidio ospedaliero Sirai.

In quest’intervista Rinaldo Aste ripercorre i 39 anni vissuti all’ospedale Sirai di Carbonia.