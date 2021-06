Alle 16.00, a Carbonia, la presentazione e l’inizio attività del progetto “GREENATLAS” con le Università di Milano BICOCCA e IULM e TOR VERGATA di Roma

Le Università di Milano BICOCCA e IULM e TOR VERGATA di Roma sono impegnate nella realizzazione di un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse

Nazionale triennale (2020-2023), dal titolo Greening the visual: an environmental Atlas of Italian landscapes – “GREENATLAS”, finalizzato a ricostruire la genesi e lo sviluppo del “discorso ambientalista” in Italia veicolato dai media visuali, nella convinzione che le rappresentazioni visive rivestano un’importanza cruciale in una prospettiva storica e nell’articolata influenza sulle pratiche contemporanee di educazione e prassi sostenibili.

Il Progetto troverà il suo output principale nella configurazione di un cd. “Atlante digitale” ambientale interattivo della transizione paesaggistica di diversi territori italiani tra i quali è stato inserito il territorio attraversato dal Cammino Minerario di Santa Barbara.

La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ha accolto molto favorevolmente la richiesta di collaborazione delle tre Università e intende sostenere il progetto al fine della valorizzazione gli aspetti storici, culturale, ambientale, paesaggistico e religioso del suo itinerario.

Con le stesse finalità hanno deciso di sostenere il progetto il comune di Iglesias, il comune di Carbonia, la Società Umanitaria e La Soprintendenza archivistica della Sardegna.

Questo pomeriggio, alle ore 16.00, in Piazza Repubblica 13, a Carbonia, verrà sottoscritto il Protocollo di Intesa dai rappresentanti delle Università di Milano BICOCCA e IULM e TOR VERGATA di Roma, dal Comune di Iglesias, dal comune di Carbonia, dalla Società Umanitaria, dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna e dalla Fondazione CMSB.

L’accoglienza dei docenti universitari e la presentazione del progetto avverrà simbolicamente nell’ex “Centro di Accoglienza delle maestranze”, conosciuto anche come Ostello della gioventù e/o museo multimediale delle zone umide, recentemente affidato dalla Provincia alla Fondazione CMSB che ha già avviato gli interventi per l’allestimento della Posada di Carbonia nella quale verranno ospitati i pellegrini/escursionisti del Cammino Minerario di Santa Barbara e per riattivare lo stesso museo multimediale delle zone umide.