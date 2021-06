Roberto Cappai è il vicecapocannoniere del girone G del campionato di serie D, alle spalle di Luigi Scotto del Latte Dolce

Roberto Cappai è il vicecapocannoniere del girone G del campionato di serie D, conclusosi oggi. Un goal alla capolista Monterosi (come all’andata, con il quale contribuì ad infliggere l’unica sconfitta stagionale alla squadra che ha dominato il campionato) e 19 goal in totale, non sono bastati per conquistare il prestigioso trofeo, perché nell’ultima giornata il bomber del Latte Dolce Luigi Scotto ha realizzato 4 goal al già retrocesso Giugliano ed è arrivato a quota 21! Ad avere la meglio è stato un altro sardo, dunque, un grande attaccante che secondo “radio mercato” sarebbe in partenza per Arezzo, alla corte di Marco Mariotti, ma quella di Roberto Cappai è stata comunque una stagione straordinaria.

Non va dimenticato che la corsa di Roberto Cappai verso il titolo di capocannoniere, è iniziata ad handicap, alla sesta giornata, perché guai fisici ad inizio stagione lo hanno tenuto fermo ai box per oltre un mese.

A 32 anni (li compirà il 20 luglio), Roberto Cappai s’è messo alle spalle le ultime sfortunate stagioni e guarda con rinnovato entusiasmo al futuro che, dopo quanto ha fatto nel campionato appena concluso, lo vedrà sicuramente ancora grande protagonista.