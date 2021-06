Si diradano le nubi sul futuro della Sotacarbo, la Regione Sardegna ha deciso di ricapitalizzare l’azienda

Si diradano le nubi emerse nei mesi scorsi sul futuro della Sotacarbo, dopo che la Regione ha deciso di ricapitalizzare l’azienda.

La decisione è stata appresa con soddisfazione dalla RSU aziendale.

“Dopo mesi di incertezze e mobilitazione sindacale che hanno portato alla nomina del nuovo Presidente, è stato fatto un passo importante verso il rilancio aziendale sulla base di quanto deciso nell’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi il 18 giugno – si legge in una nota firmata da Ivo Puddu della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale, Andrea Porcu della Uiltec Uil Sardegna ed Alberto Plaisant della Flaei Cisl Sardegna -. In attesa che si concretizzi nei prossimi giorni il processo di ricapitalizzazione societaria, l’RSU riconosce il grande lavoro svolto in questi mesi dal presidente ing. Mario Porcu ed il fondamentale supporto dato dalle OO.SS territoriali e regionali per arrivare a questo primo importante risultato.”

“È doveroso inoltre riconoscere una spiccata sensibilità mostrata dai consiglieri regionali del territorio e la volontà della Regione nel voler riconoscere a Sotacarbo un ruolo strategico in questa delicata fase di transizione energetica – conclude la RSU della Sotacarbo – Siamo certi che col concretizzarsi degli impegni assunti dalla Regione, la Sotacarbo rivestirà un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico regionale grazie alle consolidate professionalità acquisite dai ricercatori, che con le loro competenze sono riusciti a ritagliarsi una altissima credibilità nel panorama scientifico internazionale.”