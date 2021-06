Una 19enne disoccupata di Santadi è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti

Una 19enne disoccupata di Santadi è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della locale Stazione per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti. Mentre si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto di proprietà di una zia, la ragazza ha perso il controllo del mezzo in via Terresoli, uscendo dalla sede stradale, fortunatamente senza conseguenze gravi. A bordo vi erano altri tre ragazzi del luogo rispettivamente di 20, 16 e 19 anni. Tutti sono rimasti fortunatamente illesi ma sono stati condotti per accertamenti all’ospedale Sirai, dove la conducente del mezzo incidentato è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici e tossicologici dai quali è risultata positiva sia all’uso di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi sia al test alcolemico con un tasso superiore al limite consentito. La patente ora è un lontano ricordo.