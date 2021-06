Vela Day, dal 18 al 20 giugno 2021 a Carloforte

La passione per la vela si rinnova nell’isola di San Pietro con Vela Day, un programma dedicato agli appassionati ed ai cultori della vela di tutte le età, che si terrà dal 18 al 20 giugno 2021 a Carloforte, presso la sede della Nautivela in località Giunco.

Ad organizzare l’iniziativa è l’ASD della Lega Navale Italiana di Carloforte, che ha aderito all’iniziativa nazionale della FIV, Federazione Italia Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving ed insieme a molteplici società affiliate in tutta Italia, per promuove la cultura del mare e lo sport velico.

«Sarà un evento gratuito, dedicato a tutti coloro che, dai sei anni in poi, vogliono scoprire il fascino della vela nelle sue varie forme e particolarità, con la possibilità di tesserarsi per chi intende praticare la disciplina», ha ricordato il nuovo presidente della sezione tabarchina della Lega Navale Italiana Bernardo Camboni.

Presso la base operativa della Nautivela al Giunco, gli istruttori federali terranno lezioni teoriche, su nozioni veliche e marinaresche, e pratiche, con uscite in mare e dimostrazioni su Optmist, 420, Orion 18 e tavole a vela Techno 293. Non mancheranno sorprese per i partecipanti, a cui verranno consegnati i gadgets messi a disposizione dall’organizzazione e un attestato di partecipazione a Vela Day, nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid.

Per le pre-adesioni, gli interessati possono rivolgersi alla sede della sezione LNI, in viale Osservatorio Astronomico, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00, chiamare il 3339688610 o inviare una email all’indirizzo carloforte@leganavale.it .