Da oggi, per gli utenti del comune di Iglesias, è nuovamente disponibile la App “Comunichiamo”

Da oggi, per gli utenti del comune di Iglesias, è nuovamente disponibile “Comunichiamo”, l’applicazione per smartphone e tablet utile per inviare all’Amministrazione segnalazioni, comunicare eventuali problematiche o semplici consigli.

L’APP è disponibile gratuitamente negli store online per Android o IOS, ed attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva permetterà agli utenti di inviare segnalazioni relative ad argomenti come la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica, il decoro urbano, la raccolta dei rifiuti, la fornitura idrica e numerosi altri ambiti.

Attraverso la geolocalizzazione inoltre, sarà possibile inviare direttamente con la segnalazione la zona d’interesse, oppure cercare attraverso le funzionalità del servizio l’indirizzo corrispondente.

«Una APP che permetterà di rendere più rapido ed efficace il rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione», ha spiegato il sindaco Mauro Usai, mentre l’assessore dell’Informatizzazione Francesco Melis ha messo in evidenza che «la APP “Comunichiamo” si aggiunge alle altre applicazioni attivate nei mesi scorsi e dedicate alla prenotazione per gli appuntamenti negli Uffici comunali, alla Protezione Civile, alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla promozione turistica, ed al servizio di parcheggio. Si accorcia così la distanza tra il Comune ed i cittadini, in modo da garantire segnalazioni immediate e risposte più rapide da parte dell’Amministrazione».