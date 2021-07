16 nuovi casi positivi da Covid-19 a Carbonia (1 ospedalizzato), appello del sindaco Paola Massidda alla prudenza ed al rispetto delle norme

L’emergenza da Covid-19 non è finita. L’incremento dei contagi registrato negli ultimi giorni ha interessato anche Carbonia.

«Devo, purtroppo, comunicarvi – ha annunciato il sindaco Paola Massidda – un incremento dei casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Dopo diverse settimane in cui i positivi segnalati nel nostro Comune erano solo due, da un paio di giorni la piattaforma regionale rileva 16 casi di positività totali (di cui 1 ospedalizzato) e 37 cittadini in quarantena.»

«Riscontriamo una diffusione del virus principalmente nella fascia dei giovani – ha concluso Paola Massidda -. Vi invito a non abbassare la soglia di attenzione e a rispettare le norme previste a livello nazionale.»