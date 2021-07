Calasetta, 2.846 abitanti, nei prossimi giorni sarà priva del medico di famiglia. Mancano anche il pediatra e la guardia medica. Monta la protesta

Calasetta, 2.846 abitanti, nei prossimi giorni sarà priva del medico di famiglia. Una carenza gravissima, che andrà a sommarsi alla mancanza del pediatra, della guardia medica e della guardia medica turistica estiva. Una vera e propria emergenza per il servizio sanitario, assolutamente insopportabile per i residenti, che costituisce un freno pesantissimo allo sviluppo dell’industria turistica, sulla quale si basa in larga parte l’economia del paese e dell’intera Isola di Sant’Antioco.

In paese sta montando la protesta ed è stata già avviata una forte mobilitazione che stamane ha vissuto un primo momento in casa consiliare, dove si sono ritrovate alcune decine di cittadini (numero limitato dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus, nonostante a Calasetta siano stati vaccinati quasi tutti i residenti nel corso della recente iniziativa di massa che ha coinvolto le popolazioni delle isole, in Sardegna La Maddalena, San Pietro e Sant’Antioco), con in testa la sindaca Claudia Mura ed i massimi rappresentanti del sindacato SPI-CGIL. A breve ci saranno altre iniziative che vedranno coinvolte anche le altre organizzazioni sindacali.

Abbiamo intervistato la sindaca Claudia Mura, il segretario regionale dello SPI-CGIL Marco Grecu ed un cittadino, Giuseppe Fisanotti.