Carabinieri e vigili del fuoco intervengono in un’abitazione di Senorbì per una deflagrazione e vi trovano il corpo senza vita di un 40enne marocchino

La notte scorsa, a Senorbì, i carabinieri della locale Stazione e della Norm di Dolianova, sono intervenuti in via Mazzini 5, ove per cause in corso di accertamento, si era verificata una deflagrazione che aveva interessato un’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sanluri che hanno eseguito le operazioni di spegnimento del successivo incendio propagatosi. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato riverso sul pavimento il cadavere di un 40enne di nazionalità marocchina, residente in quell’abitazione che verosimilmente era intento a squagliare, col fuoco e con del liquido combustibile, la plastica che avvolgeva dei cavi di rame. Altre due persone che erano presenti nell’abitazione sono rimaste fortunatamente illese. Tale rischiosa pratica potrebbe verosimilmente aver innescato l’incendio e la deflagrazione. Sono ancora in corso mirati accertamenti di polizia giudiziaria.