Crescono sensibilmente i contagi da Covid-19 in Sardegna, 51 nelle ultime 24 ore, su 3.039 test eseguiti (1,68%), nessun decesso

Crescono i contagi in Sardegna, 51 nelle ultime 24 ore, su 3.039 test eseguiti (1,68%). Salgono a 57.434 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.408.854 tamponi.

Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). Stabili i ricoveri ospedalieri: 33 pazienti in area medica e 1 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.333 le persone in isolamento domiciliare e 53.575 (+23) i guariti.

Sul territorio, dei 57.434 casi positivi complessivamente accertati, 15.079 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.717 (+7) nel Sud Sardegna, 5.181 (+7) a Oristano, 10.966 a Nuoro, 17.477 (+9) a Sassari.