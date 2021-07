E’ disponibile la nuova ed innovativa guida del territorio di Sant’Antioco destinazione turistica

Un’altra azione concreta del programma “Sant’Antioco destinazione turistica”: da oggi disponibile in formato cartaceo, sia in italiano che in lingua inglese, la nuova guida del territorio di Sant’Antioco, uno strumento originale e innovativo studiato appositamente per coloro che per la prima volta si approcciano al territorio di Sant’Antioco.

Non la solita guida con un elenco lunghissimo di luoghi da visitare, bensì un progetto ideato e realizzato con tanta creatività e un occhio innovativo. Al suo interno, infatti, è presente una taschina con una mappa estraibile del paese di Sant’Antioco, da portare sempre con sé e potersi orientare facilmente. Sono stati strutturati quattro imperdibili itinerari del Museo Diffuso: Maestrale, Levante, Scirocco e Ponente, ognuno con una tematica particolare, per condurre alla scoperta delle bellezze archeologiche, naturalistiche, enogastronomiche dell’isola e vivere interessanti esperienze.

Nella brochure è possibile trovare anche tante altre informazioni utili per il soggiorno a Sant’Antioco: l’indicazione dei venti e delle spiagge consigliate, le principali caratteristiche delle coste e l’originalissima playlist dell’Isola per focalizzare l’attenzione sui suoni.

La copia cartacea della guida al territorio è disponibile presso tutti gli aderenti alla Rete di Prodotto Visit Sant’Antioco e nell’Infopoint Welcome to Sant’Antioco.

«Passo dopo passo andiamo verso la destinazione turistica Isola di Sant’Antioco – commenta l’assessore al Turismo Roberta Serrenti – è vero che il web oggi ha la meglio su tutto, ma io penso che accogliere il visitatore con questo materiale promozionale sia decisamente importante. Grazie a chi, come sempre, ci mette anima e corpo: Ufficio Comunale, Staff Welcome to Sant’Antioco e i Professionisti che hanno realizzato il tutto.»