Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia, per martedì 27 luglio, alle 18.30 in prima convocazione, e giovedì 29 luglio, alle 18.30 in seconda convocazione.

Sono cinque i punti inseriti all’ordine del giorno.

Il primo è l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, seguito dall’approvazione della variazione al programma triennale delle opere pubbliche.

Tra gli altri punti, figura la rinuncia di Carbonia alla funzione di comune capofila dell’organismo di bacino numero 34 della rete del gas che coinvolge i comuni di Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte e San Giovanni Suergiu.