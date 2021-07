Martedì 6 luglio sono previsti lavori di Abbanoa sull’acquedotto Sulcis: chiusura dell’erogazione dalle 18.00 alle 6.00 a Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Perdaxius e Narcao

Per esigenze tecniche l’intervento previsto per martedì scorso sull’acquedotto Sulcis è stato rinviato di una settimana: i tecnici di Abbanoa hanno nuovamente programmato i lavori di manutenzione in un tratto del diametro di 700 millimetri in acciaio in località Pesus a Perdaxius per la giornata di martedì 6 luglio 2021.

Per consentire l’esecuzione dei lavori si rende necessario interrompere l’esercizio dell’acquedotto: risulterà conseguentemente interrotto l’afflusso ai serbatoi di accumulo urbani di Carbonia, di Portoscuso, di Gonnesa, di Narcao “Il Calabrese”, Pesus, Mitza Justa e di Perdaxius. L’erogazione all’utenza sarà garantita con le scorte disponibili nei serbatoi sino alle 18.00; da tale ora verrà interrotta sino alle 6 della mattina di mercoledì 7 luglio 2021 per consentire la ricostituzione delle scorte nei serbatoi.

Durante la giornata di martedì 6 luglio risulterà interrotta l’erogazione anche all’utenza del Consorzio Industriale di Portoscuso, all’utenza delle frazioni di Is Porcus, Is Pillonis, San Simplicio a Perdaxius e delle frazioni di Is Sais a Narcao nonché tutte le utenze alimentate direttamente in diramazione dalla condotta adduttrice Sulcis.

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare le ore di interruzione qualora l’intervento dovesse essere completato in tempi minori rispetto a quelli previsti. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.