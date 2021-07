Oltre un milione di euro per la diffusione del sardo nei media regionali

È di oltre un milione di euro lo stanziamento della Giunta regionale per sostenere e incentivare l’utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino per la pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line, la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, la produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione e la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web.

Questa la ripartizione voluta dall’assessore Andrea Biancareddu: 160mila euro sono stati destinati ai quotidiani, periodici e alle testate giornalistiche online. Altri 100mila euro andranno ad altre opere editoriali. Per le produzioni di programmi televisivi o radiofonici sono stati destinati 737mila euro, mentre ulteriori 50mila andranno al sostegno per le emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono esclusivamente nelle lingue minoritarie.

Antonio Caria