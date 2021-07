Negozi Decathlon: oltre 200 nuove assunzioni. L’azienda ricerca assistenti alla vendita, addetti al magazzino, sport leader ed altre figure

Grazie all’apertura di nuovi punti vendita i negozi Decathlon assumono oltre 200 nuove figure, che saranno inserite nelle diverse aree lavorative: retail, logistica, produzione e finance.

Le nuove assunzioni riguardano soprattutto Assistenti alla Vendita curiosi, intraprendenti e concreti, con orientamento al cliente e agli obiettivi, con capacità comunicative e di lavorare in team, i quali dovranno accompagnare i clienti nell’acquisto desiderato, essere attivi all’interno di un team, sviluppare il lavoro di squadra, essere ambasciatori dell’insegna, dei prodotti e dei servizi e diventare referenti del proprio sport. L’altra figura molto richiesta riguarda Sport Leader, con orientamento al raggiungimento degli obiettivi, passione, curiosità, intraprendenza, concretezza, capacità di lavorare in team e di relazionarsi con clienti e colleghi, che dovranno partecipare alle operazioni di ricezione della merce, assicurare l’approvvigionamento dei prodotti rapido ed efficace, accogliere e ascoltare i clienti e accompagnarli nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto. Il gruppo Decathlon ricerca anche Operai di Magazzino, curiosi, intraprendenti e con orientamento al lavoro in team, che dovranno assicurare lo stoccaggio della merce in arrivo, garantire il rapido e preciso approvvigionamento dei negozi e curare la preparazione delle spedizioni ai negozi; Controllori Finanziari, con ottime doti di leadership, di analisi, di ascolto, di problem solving e di teamwork, che dovranno analizzare gli scostamenti di budget supportando gli store manager nelle decisioni, garantire il rispetto delle procedure inerenti i flussi di stock, garantire la redazione del budget triennale e saranno responsabili della redazione di un conto economico affidabile e veritiero, etc.

Per verificare tutte le altre figure…

