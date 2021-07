Sarà una ditta di Sant’Antioco a realizzare i campi da padel sul Lungomare

L’ufficio comunale Lavori pubblici ed Appalti del comune di Sant’Antioco ha affidato i lavori per il compimento dell’opera, dopo apposita procedura, a una società di Sant’Antioco. Sul piatto circa 100mila euro di investimento.

Il padel è uno sport in forte ascesa ed è annoverato tra i nuovi attrattori turistici: «Non a caso – commenta il sindaco Ignazio Locci – da quando abbiamo comunicato l’avvio del procedimento per la realizzazione della struttura sportiva, sono giunte ai nostri recapiti diverse richieste di potenziali ospiti interessati a soggiornare nella nostra isola per poter usufruire anche dei campi da padel. Per ora, tuttavia, non siamo in grado di fornire tempi ben precisi, ma è evidente che gli uffici comunali stanno procedendo spediti e contiamo di poter inaugurare i due rettangoli di gioco entro l’anno. E siamo certi che gli antiochensi, oltre ai turisti, apprezzeranno questa nuova opportunità. Mi fa molto piacere, inoltre, che la costruzione sia stata affidata a una ditta antiochense».

Si tratta di uno sport in espansione, accessibile a tutti e tutti lo vogliono provare. La ragione del suo successo sta nel fatto che non servono grande esperienza, coordinazione impeccabile o una particolare sensibilità tecnica per imparare velocemente a giocare. Le dimensioni ridotte del campo, la racchetta maneggevole e senza corde, le palline più favorevoli al controllo rispetto al tennis rendono il padel un gioco semplice ed immediato.