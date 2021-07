Un 33enne di Gonnesa è stato denunciato dai carabinieri di Iglesias per guida in stato di ebbrezza

Questa mattina, ad Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, un 33enne operaio, residente a Gonnesa. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida del proprio veicolo Rav 4 Toyota, in stato di ebbrezza alcolica accertata mediante etilometro. La patente di guida gli è stata ritirata. Dopo il periodo di sospensione l’interessato potrà avviare le pratiche necessarie per poter aspirare a recuperarla.