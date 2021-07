Un disoccupato 58enne di Perdaxius è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Narcao per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione locale, i militari hanno rinvenuto nel vialetto antistante l’abitazione di proprietà dell’uomo due vasi con all’interno due piante di canapa indiana alte 120 cm circa e un terzo vaso contenente due piante analoghe da 80 cm. Benché non vi siano dubbi sulla natura di quelle piante, verranno comunque effettuate delle indagini tecniche tramite il RIS di Cagliari allo scopo di verificare se, com’è molto probabile non si tratti di canapa sativa ma di canapa indiana, dal momento che l’interessato non avrebbe avuto alcun interesse a coltivare un prodotto privo di principio attivo.